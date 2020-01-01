Этнический стиль в одежде

Традиции и культура определенных народов всегда отражается в направлениях моды и может занять там одну из лидирующих позиций, как и произошло с этническим стилем. Он вобрал в себя особенности быта, жизни, религии мусульманских стран, загадочной Африки. Современные модельеры активно используют этнический стиль для создания одежды, украшая их узорами, расписными рисунками, изображениями древних божеств.





Этнические мотивы в индейской бахроме Этнические мотивы, очень модные сегодня, нередко прослеживаются в индейской бахроме, украшающей шаль. Объемная верхняя часть такого комплекта эффектно контрастирует с очень узкими облегающими брюками, заправленными в удобные сапоги на высоком, но устойчивом каблуке. Комплект, выдержанный в приглушенной черно-белой гамме, отнюдь не обязательно выглядит скучным. Оригинальный геометрический узор с яркими оттенками может сделать любой комплект одежды неординарным. Мягкие и немного бесформенные силуэты являются отличительной чертой этнического стиля в одежде. В моде уже последние несколько лет бесформенность и отсутствие четких линий. Именно поэтому таким успехом пользуются всевозможные шарфы, особенно длинные и широкие. Шарф с успехом может исполнять роль верхней одежды, если он имеет подходящий размер. Из подобных вязаных и на первый взгляд бесформенных вещей можно создавать яркие и незабываемые образы. Очень удобен комплект из ворсистого трикотажа. Его тоже часто используют дизайнеры, предпочитающие этнический стиль. Свободная туника и длинная бесформенная юбка мягко обволакивают фигуру, не стесняя движений. Необычный трикотаж Элегантно выглядит костюм из мохнатого трикотажа. Своеобразности комплекту может придать модный штрих — расширяющиеся книзу рукава, возможно, укороченные. Особо эффектны воротник и манжеты из того же трикотажа, но с более длинным ворсом. Трикотаж сегодня способен выглядеть весьма необычно и очень непривычно. Мягкость силуэта и женственный характер всего костюма удачно оттенят сугубо мужского типа перчатки — грубоватые, но стильные и точно подобранные по цвету. Африканский этно-стиль





Африканский стиль является едва ли не самым узнаваемым среди этно-стилей. Его экспрессивные цветовые решения подчеркивают страстный и необузданный темперамент аборигенов, их привычку черпать силы в единении с природой и поклонении стихиям.





Первыми культурой черного континента заинтересовались хиппи. К их идеологии традиционный уклад жизни африканцев подходил как нельзя лучше. Да и экзотические орнаменты и узоры были прекрасным средством самовыражения и привлечения внимания.

Время шло, популярность хиппи шла на спад, а необычные мотивы жарких стран прочно обосновались в моде.

Изначально при изготовлении одежды в африканском стиле использовались только натуральные ткани: хлопок, лен, шелк. Но постепенно поиски новых необычных цветовых решений и фактур привели в это модное направление синтетические материалы.

Фоном обычно служат нейтральные цвета: кофейный, бежевый, белый, песочный. На них наносятся яркие контрастные узоры теплой части спектра: желтые, красные, оранжевые, коричневые. В качестве принтов выступают анималистичные и растительные изображения, имитация шкуры животных, геометрические узоры.

Традиционный африканский костюм едва ли может вписаться в современную действительность, поэтому базовыми моделями принято считать платья и юбки прямого свободного силуэта. Большое внимание уделяется декоративной отделке. Традиционно наряды украшают бахромой, вышивкой, бисером, звериными клыками. Также важную роль играют и аксессуары: многочисленные браслеты, многослойные бусы, крупные серьги в виде колец или медальонов. В отношении декора стиль более требователен и запрещает применение искусственных материалов.

Обувь в африканском этническом стиле должна соответствовать всего одному правилу: максимальная открытость. Подойдут любые сандалии и босоножки, имеющие относительно естественный вид.

Африканский стиль в повседневной жизни

Проще всего придать образу нотку экзотики с помощью бижутерии. Тяжелые бусы, медные браслеты и серьги, амулеты из когтей, клыков, камней и перьев сделают эффектным и офисный костюм, и вечернее платье.

Лаконичное платье-футляр с африканским орнаментом прекрасно подойдет для прогулки в парке или похода по магазинам. Брюки с шелковой яркой блузкой станут отличным вариантом для проведения воскресного дня с семьей.

Одежду данного стиля не всегда уместно носить в городе, а вот для туристической поездки или курортного отдыха она подходит прекрасно, так как является еще и довольно практичной. Длинные юбки, шорты, свободные блузы и туники, обувь на плоской и прочной подошве и от жары спасут, и свободу движений не ограничат.

Но африканский стиль не ограничивается только одеждой для теплого времени года. Шерстяные юбки, меховые накидки и жилеты, шубы под леопарда или вязаные пальто с орнаментом, барашковая подкладка — всё это прекрасно впишется в суровую российскую зиму, но при этом будет настойчиво напоминать о жарком континенте и необузданной энергии африканцев.

Чтобы выглядеть органично в одежде этнического стиля, не стоит смешивать элементы, украшения разных культурных традиций. В противном случае можно придать своему образу неприятную несуразность. Одежда народов и даже нескольких африканских племен иногда сильно отличается. При составлении лука стоит придерживаться одного выбранного направления этнического стиля.