Этнический стиль в одежде

Традиции и культура определенных народов всегда отражается
в направлениях моды и может занять там одну из лидирующих позиций, как и
произошло с этническим стилем. Он вобрал в себя особенности быта, жизни,
религии мусульманских стран, загадочной Африки. Современные модельеры активно
используют этнический стиль для создания одежды, украшая их узорами, расписными
рисунками, изображениями древних божеств.
Этнические
мотивы в индейской бахроме
Этнические мотивы, очень модные сегодня, нередко
прослеживаются в индейской бахроме, украшающей шаль. Объемная верхняя часть
такого комплекта эффектно контрастирует с очень узкими облегающими брюками,
заправленными в удобные сапоги на высоком, но устойчивом каблуке.
Комплект, выдержанный в приглушенной черно-белой гамме,
отнюдь не обязательно выглядит скучным. Оригинальный геометрический узор с
яркими оттенками может сделать любой комплект одежды неординарным. Мягкие и
немного бесформенные силуэты являются отличительной чертой этнического стиля в
одежде.
В моде уже последние несколько лет бесформенность и
отсутствие четких линий. Именно поэтому таким успехом пользуются всевозможные
шарфы, особенно длинные и широкие. Шарф с успехом может исполнять роль верхней
одежды, если он имеет подходящий размер. Из подобных вязаных и на первый взгляд
бесформенных вещей можно создавать яркие и незабываемые образы.
Очень удобен комплект из ворсистого трикотажа. Его тоже
часто используют дизайнеры, предпочитающие этнический стиль. Свободная туника и
длинная бесформенная юбка мягко обволакивают фигуру, не стесняя движений.
Необычный
трикотаж
Элегантно выглядит костюм из мохнатого трикотажа.
Своеобразности комплекту может придать модный штрих — расширяющиеся книзу
рукава, возможно, укороченные. Особо эффектны воротник и манжеты из того же
трикотажа, но с более длинным ворсом.
Трикотаж сегодня способен выглядеть весьма необычно и
очень непривычно. Мягкость силуэта и женственный характер всего костюма удачно
оттенят сугубо мужского типа перчатки — грубоватые, но стильные и точно
подобранные по цвету.
Африканский
этно-стиль
Африканский стиль является
едва ли не самым узнаваемым среди этно-стилей. Его экспрессивные цветовые
решения подчеркивают страстный и необузданный темперамент аборигенов, их
привычку черпать силы в единении с природой и поклонении стихиям.
Первыми культурой черного континента заинтересовались
хиппи. К их идеологии традиционный уклад жизни африканцев подходил как нельзя
лучше. Да и экзотические орнаменты и узоры были прекрасным средством
самовыражения и привлечения внимания.
Время шло, популярность хиппи шла на спад, а необычные
мотивы жарких стран прочно обосновались в моде.
Изначально при изготовлении одежды в африканском стиле
использовались только натуральные ткани: хлопок, лен, шелк. Но постепенно поиски
новых необычных цветовых решений и фактур привели в это модное направление
синтетические материалы.
Фоном обычно служат нейтральные цвета: кофейный, бежевый,
белый, песочный. На них наносятся яркие контрастные узоры теплой части спектра:
желтые, красные, оранжевые, коричневые. В качестве принтов выступают
анималистичные и растительные изображения, имитация шкуры животных,
геометрические узоры.
Традиционный африканский костюм едва ли может вписаться в
современную действительность, поэтому базовыми моделями принято считать платья
и юбки прямого свободного силуэта. Большое внимание уделяется декоративной
отделке. Традиционно наряды украшают бахромой, вышивкой, бисером, звериными
клыками. Также важную роль играют и аксессуары: многочисленные браслеты, многослойные
бусы, крупные серьги в виде колец или медальонов. В отношении декора стиль
более требователен и запрещает применение искусственных материалов.
Обувь в африканском этническом стиле должна
соответствовать всего одному правилу: максимальная открытость. Подойдут любые
сандалии и босоножки, имеющие относительно естественный вид.
Африканский
стиль в повседневной жизни
Проще всего придать образу нотку экзотики с помощью
бижутерии. Тяжелые бусы, медные браслеты и серьги, амулеты из когтей, клыков,
камней и перьев сделают эффектным и офисный костюм, и вечернее платье.
Лаконичное платье-футляр с африканским орнаментом
прекрасно подойдет для прогулки в парке или похода по магазинам. Брюки с
шелковой яркой блузкой станут отличным вариантом для проведения воскресного дня
с семьей.
Одежду данного стиля не всегда уместно носить в городе, а
вот для туристической поездки или курортного отдыха она подходит прекрасно, так
как является еще и довольно практичной. Длинные юбки, шорты, свободные блузы и
туники, обувь на плоской и прочной подошве и от жары спасут, и свободу движений
не ограничат.
Но африканский стиль не ограничивается только одеждой для
теплого времени года. Шерстяные юбки, меховые накидки и жилеты, шубы под
леопарда или вязаные пальто с орнаментом, барашковая подкладка — всё это
прекрасно впишется в суровую российскую зиму, но при этом будет настойчиво
напоминать о жарком континенте и необузданной энергии африканцев.
Чтобы выглядеть органично в одежде этнического стиля, не
стоит смешивать элементы, украшения разных культурных традиций. В противном
случае можно придать своему образу неприятную несуразность. Одежда народов и
даже нескольких африканских племен иногда сильно отличается. При составлении
лука стоит придерживаться одного выбранного направления этнического стиля.